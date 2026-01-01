Soirée africaine chemin de la Vieille Forme Rochefort
Soirée africaine chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 31 janvier 2026.
Soirée africaine
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Soirée danses et musiques africaines avec l’association Minndiarabi.
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : African evening
African dance and music evening with the Minndiarabi association.
L’événement Soirée africaine Rochefort a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan