Soirée africaine chemin de la Vieille Forme Rochefort

Soirée africaine

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

2026-01-31

Soirée danses et musiques africaines avec l’association Minndiarabi.

English : African evening

African dance and music evening with the Minndiarabi association.

