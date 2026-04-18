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Soirée africaine chemin de la Vieille Forme Rochefort

Soirée africaine chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 18 avril 2026.

Lieu : chemin de la Vieille Forme

Adresse : Le Clos

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Soirée africaine

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Soirée danses et musiques africaines avec l’association Minndiarabi.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : African Evening

An evening of African dance and music with the Minndiarabi association.

L’événement Soirée africaine Rochefort a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan