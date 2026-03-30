Soirée africaine

Salle des Fêtes Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez partager un repas aux couleurs africaines pour un moment convivial.

Au menu

– Apéritif

– Mix africain (poulet, dinde, poisson)

– Gâteau au chocolat

– Café

Apportez vos couverts.

Sur réservation. .

Salle des Fêtes Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 14 47

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English : Soirée africaine

L’événement Soirée africaine Saint-Cernin-de-Labarde a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides