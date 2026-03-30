Soirée africaine Saint-Cernin-de-Labarde
Soirée africaine Saint-Cernin-de-Labarde samedi 11 avril 2026.
Soirée africaine
Salle des Fêtes Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez partager un repas aux couleurs africaines pour un moment convivial.
Au menu
– Apéritif
– Mix africain (poulet, dinde, poisson)
– Gâteau au chocolat
– Café
Apportez vos couverts.
Sur réservation. .
Salle des Fêtes Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 14 47
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English : Soirée africaine
L’événement Soirée africaine Saint-Cernin-de-Labarde a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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