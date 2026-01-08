Soirée African/Reggae Buffet-Concert Coux et Bigaroque-Mouzens

Soirée African/Reggae Buffet-Concert

Rendez-vous le samedi 17 janvier à la salle des fêtes du Coux.

Au programme

19h00 Buffet Franco-Ivoirien et animation DJ Selekta

21h00 Concert Ory Jah Zion

Réservations au 06 76 77 44 95 ou 06 83 28 20 15

Pour réchauffer vos coeurs et vos corps en ce mois de janvier, Ziaouley Music vous propose une soirée African/Reggae.

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 77 44 95

English : Soirée African/Reggae Buffet-Concert

Rendezvous on Saturday January 17 at the Salle des Fêtes in Le Coux.

On the program:

7:00 pm: Franco-Ivorian buffet and DJ Selekta entertainment

9:00 pm: Concert by Ory Jah Zion

Bookings on 06 76 77 44 95 or 06 83 28 20 15

