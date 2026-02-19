Soirée afro-caribéenne La Grande École Le Havre

Soirée afro-caribéenne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 22:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Très appréciée lors de sa dernière venue, DJ Hedesia revient pour une nouvelle soirée Afro/Caribéenne aux sonorités afrobeat, dancehall et shatta !

Une sélection pointue, une vraie énergie derrière les platines et une ambiance qui monte crescendo tout au long de la soirée.

Rendez-vous de 22h00 à 1h30 pour profiter du dancefloor et prolonger la nuit comme il se doit.

On vous attend nombreux. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée afro-caribéenne

L’événement Soirée afro-caribéenne Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie