Soirée Afro Disco Bellevigne-les-Châteaux

Aire de pique nique avant le pont de Chacé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02

Le DJ Drop Circle prend les commandes pour vous faire vibrer sur un set explosif aux sonorités Afro Disco. Préparez-vous à une soirée rythmée et festive !

Grâce au parquet mis à disposition par la commune et à notre boule à facettes légendaire, la piste vous attend pour dévoiler vos meilleurs pas de danse !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 2 août 2025 de 20h à 23h. .

Aire de pique nique avant le pont de Chacé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 86 84 04 lapetitevadrouille49@gmail.com

English :

DJ Drop Circle takes the controls to thrill you with an explosive Afro Disco set. Get ready for a rhythmic and festive evening!

German :

DJ Drop Circle übernimmt die Kontrolle und heizt Ihnen mit einem explosiven Set mit Afro-Disco-Sounds ein. Bereiten Sie sich auf einen rhythmischen und festlichen Abend vor!

Italiano :

DJ Drop Circle prende il timone per farvi scatenare in un esplosivo set afro disco. Preparatevi a una serata ritmata e festosa!

Espanol :

DJ Drop Circle toma el timón para rockearte con un explosivo set de Afro Disco. Prepárate para una noche rítmica y festiva

