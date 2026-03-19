Soirée Afro Latine Mers-les-Bains
Soirée Afro Latine Mers-les-Bains vendredi 17 avril 2026.
Soirée Afro Latine
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-04-17 01:00:00
Date(s) :
2026-04-17
– 21h 22h30 Cours évolutif Bachata
– 22h30 01h Soirée dansante Latino généraliste.
By Jésus
5€
– 21h 22h30 Cours évolutif Bachata
– 22h30 01h Soirée dansante Latino généraliste.
By Jésus
5€ .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
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English :
– 9 pm 10:30 pm: Bachata evolution class
– 10:30 pm 1 am: Latino dance party.
By Jésus
5?
L’événement Soirée Afro Latine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS