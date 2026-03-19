Soirée Afro Latine

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17 01:00:00

Date(s) :

2026-04-17

– 21h 22h30 Cours évolutif Bachata

– 22h30 01h Soirée dansante Latino généraliste.

By Jésus

5€

– 21h 22h30 Cours évolutif Bachata

– 22h30 01h Soirée dansante Latino généraliste.

By Jésus

5€ .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

– 9 pm 10:30 pm: Bachata evolution class

– 10:30 pm 1 am: Latino dance party.

By Jésus

5?

L’événement Soirée Afro Latine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS