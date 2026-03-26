Soirée afro live dîner concert Salle Bilzig Locquirec

Soirée afro live dîner concert

Salle Bilzig 1 Route de Plestin Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Association “Groov’an BZH” vous propose une soirée afro live, avec dîner-concert à Locquirec.

Venez passer une soirée conviviale à la Salle Bilzig pour célébrer le talent des élèves de l’association. Musique, danse et ambiance afro festive seront au rendez-vous !

Un repas aux saveurs d’Afrique Centrale accompagnera cette belle soirée.

Sur réservation par téléphone ou via HelloAsso. .

Salle Bilzig 1 Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 01 25 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée afro live dîner concert

L’événement Soirée afro live dîner concert Locquirec a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX