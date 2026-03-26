Soirée afro live dîner concert Salle Bilzig Locquirec
Soirée afro live dîner concert Salle Bilzig Locquirec samedi 11 avril 2026.
Soirée afro live dîner concert
Salle Bilzig 1 Route de Plestin Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Association “Groov’an BZH” vous propose une soirée afro live, avec dîner-concert à Locquirec.
Venez passer une soirée conviviale à la Salle Bilzig pour célébrer le talent des élèves de l’association. Musique, danse et ambiance afro festive seront au rendez-vous !
Un repas aux saveurs d’Afrique Centrale accompagnera cette belle soirée.
Sur réservation par téléphone ou via HelloAsso. .
Salle Bilzig 1 Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 01 25 70
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English : Soirée afro live dîner concert
L’événement Soirée afro live dîner concert Locquirec a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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