Soirée Afroton Salle Amicale Laïque Guérande

Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
2026-02-07
L’association DALEYA vous invite à la Soirée AFROTON, un événement culturel et festif célébrant les musiques et cultures afro et latino.
Au programme
Prestations live d’artistes afro et latino
Animation DJ avec DJ THK
Artistes Daouda El Comoco Tidread Elamo Faploss Officiel Nada Mas
Ambiance festive et conviviale
Boissons et restauration disponibles sur place .
Salle Amicale Laïque 7 rue du Sénéchal Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 14 79 48
