Soirée Afroton Salle Amicale Laïque Guérande

L’association DALEYA vous invite à la Soirée AFROTON, un événement culturel et festif célébrant les musiques et cultures afro et latino.

Au programme

Prestations live d’artistes afro et latino

Animation DJ avec DJ THK

Artistes Daouda El Comoco Tidread Elamo Faploss Officiel Nada Mas

Ambiance festive et conviviale

Boissons et restauration disponibles sur place .

Salle Amicale Laïque 7 rue du Sénéchal Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 14 79 48

