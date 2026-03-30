Soirée After Quiz Restaurant La Belle Epoque Pau

Soirée After Quiz

Restaurant La Belle Epoque Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

CRÉEZ VOTRE DREAM TEAM ET VENEZ DÉFIER LES AUTRES ÉQUIPES !

Que vous soyez un Boss en culture locale et générale, le King du Blind test, ou que vous souhaitiez juste vous amuser et passer une bonne soirée, venez tenter votre chance au Quiz de La Belle Epoque !

Venez jouer et repartez avec des cadeaux !!

Des billets pour des spectacles/concerts au Zénith, des repas à La Belle Epoque, et bien plus….

Réservation [VRAIMENT] conseillée !

Accueil à partir de 19h00

Animée par La Petite Fête

Cocktails, vins, et planches à partager à commander sur place .

Restaurant La Belle Epoque Palais Beaumont Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059112100 rmuselet@pau-evenements.fr

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English : Soirée After Quiz

L’événement Soirée After Quiz Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau