Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine En bas des pistes Bellefontaine

Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine

En bas des pistes 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 01:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Soirée AFTER SKI avec DJ Flo ANIM , au programme

– descente aux flambeaux avec l’ESF à 18h30

– Ski alpin en nocturne 19h-21h

– Dance floor extérieur avec DJ FLO ANIM de 21h à 1h

– Bar extérieur et intérieur, vin chaud et tartines gratinées

> tenue de ski conseillée

> avec la participation de l’ESF, l’espace alpin de Bellefontaine et le restaurant Au goût du Risoux .

En bas des pistes 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté augoutdurisoux@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine

L’événement Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine Bellefontaine a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE