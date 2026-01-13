Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine En bas des pistes Bellefontaine
Soirée after ski en bas des pistes à Bellefontaine En bas des pistes Bellefontaine vendredi 20 février 2026.
En bas des pistes 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 01:00:00
Soirée AFTER SKI avec DJ Flo ANIM , au programme
– descente aux flambeaux avec l’ESF à 18h30
– Ski alpin en nocturne 19h-21h
– Dance floor extérieur avec DJ FLO ANIM de 21h à 1h
– Bar extérieur et intérieur, vin chaud et tartines gratinées
> tenue de ski conseillée
> avec la participation de l’ESF, l’espace alpin de Bellefontaine et le restaurant Au goût du Risoux .
En bas des pistes 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté augoutdurisoux@lilo.org
