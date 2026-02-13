Soirée After Ski Party Restaurant Le K Château de la Gaude Aix-en-Provence

Soirée After Ski Party

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 19h30. Restaurant Le K Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On quitte les sommets enneigés du Mont Blanc pour rejoindre ensemble le redoux de l’incontournable Sainte Victoire. Dès 19h30, le restaurant Le K se transforme pour l’occasion en station de ski…

Un buffet convivial, mêlant classiques montagnards à des suggestions plus légères, pour finir sur des douceurs à faire fondre les plus résistants… Pour l’accompagner, une carte de boissons de circonstance, un DJ set live, une mise en fût de cocktail XXL , et autres surprises…



Alors à vos plus beaux looks après-ski, pour une soirée bien givrée ! .

Restaurant Le K Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We leave the snow-covered peaks of Mont Blanc to join the warmth of Sainte Victoire. From 7.30pm, Le K restaurant transforms into a ski resort?

