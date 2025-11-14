Soirée after work

17 rue du Général Gallieni Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Un moment convivial pour se retrouver entre amis ou collègues après le travail et tout cela en musique !

Partagez un moment convivial entre amis, collègues ou partenaires lors d’une soirée after work détendue. Un temps d’échanges, de rires et de détente dans une ambiance chaleureuse et musicale. .

17 rue du Général Gallieni Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 7 43 59 83 50 miam@lewillerhof.alsace

English :

It’s a great way to get together with friends or colleagues after work, and all to the sound of music!

German :

Ein geselliger Moment, um sich nach der Arbeit mit Freunden oder Kollegen zu treffen, und das alles mit Musik!

Italiano :

Un ottimo modo per incontrarsi con gli amici o i colleghi dopo il lavoro, il tutto a suon di musica!

Espanol :

Una forma estupenda de reunirse con amigos o compañeros después del trabajo, ¡y todo al son de la música!

L’événement Soirée after work Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay