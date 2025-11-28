Soirée Afterwork au Chateau du Puy Faure Val de Virvée
Soirée Afterwork au Chateau du Puy Faure Val de Virvée vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Afterwork au Chateau du Puy Faure
Chateau Puy Faure Val de Virvée Gironde
On vous invite à participer à notre Afterwork, pour passer un moment convivial et festif entre collègues, avec vos amis, votre famille ou bien seul pour rencontrer vos voisins !
Dégustations de nos vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif accompagnés de nos planches ! .
Chateau Puy Faure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 51 82 76 chateaupuyfaure@gmail.com
