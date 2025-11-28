Soirée Afterwork au Chateau du Puy Faure Val de Virvée

Soirée Afterwork au Chateau du Puy Faure

Chateau Puy Faure Val de Virvée Gironde

On vous invite à participer à notre Afterwork, pour passer un moment convivial et festif entre collègues, avec vos amis, votre famille ou bien seul pour rencontrer vos voisins !

Dégustations de nos vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif accompagnés de nos planches ! .

Chateau Puy Faure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 51 82 76 chateaupuyfaure@gmail.com

