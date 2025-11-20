Soirée afterwork Beaujolais nouveau Beyren-lès-Sierck

Soirée afterwork Beaujolais nouveau

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

La saison du Beaujolais nouveau débute avec une soirée afterwork conviviale. Profitez de ce temps de détente pour déguster la nouvelle cuvée accompagnée par une place de charcuterie et de fromage.

Les membres de l’association vous attendent nombreux.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.*Tout public

0 .

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est

English :

The Beaujolais nouveau season kicks off with a convivial afterwork party. Take advantage of this relaxing time to taste the new cuvée, accompanied by a selection of charcuterie and cheese.

The members of the association look forward to seeing you there.

*Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.*

German :

Die Saison des Beaujolais nouveau beginnt mit einem geselligen Afterwork-Abend. Nutzen Sie diese Zeit der Entspannung, um den neuen Jahrgang zu probieren, begleitet von einem Platz mit Wurst und Käse.

Die Mitglieder des Vereins erwarten Sie zahlreich.

*Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.*

Italiano :

La stagione del Beaujolais Nouveau prende il via con una serata conviviale dopo il lavoro. Approfittate di questo momento di relax per degustare la nuova annata accompagnata da una selezione di salumi e formaggi.

I membri dell’associazione vi aspettano.

*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.*

Espanol :

La temporada del Beaujolais Nouveau comienza con una agradable velada después del trabajo. Aproveche este momento de relajación para degustar la nueva añada acompañada de una selección de embutidos y quesos.

Los miembros de la asociación le esperan.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

