Soirée Afterwork « Grand rendez-vous Amérique Latine » – Hôtel Melia Vendôme Paris, 13 mai 2025, Paris.

Soirée Afterwork « Grand rendez-vous Amérique Latine » Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 13 mai, 18h30 5 euros

Soirée Afterwork « Grand rendez-vous Amérique Latine » avec HEC Alumni

Soirée Afterwork « grand rendez-vous Amérique Latine » du mardi 13 Mai 2025

L’International, la croissance, l’innovation vous intéressent,

rejoignez-nous, gardez le contact !

Soirée Afterwork

« grand rendez-vous Amérique Latine »

Le mardi 13 Mai 2025 à partir de 18h30

Chers membres du Club Développement International (CDI),

chers amis latino-américains et chers fans de l’Amérique Latine,

Nous avons le très grand plaisir de vous convier à

notre sixième afterwork spécial Amérique Latine,

co-organisé comme à l’accoutumée avec la

Chambre de Commerce Latino-Américaine en France,

dirigée par notre grand complice

José Francisco Rodriguez Queiruga !

A L’HÔTEL MELIA VENDÔME 4*

8 rue Cambon – 75001 PARIS

Métro : Concorde, Madeleine ou Tuileries (Lignes 1,8, 12, 14)

Station Vélib : 2, rue Cambon ; Parkings proches : Place de la Concorde ou Place de la Madeleine

Ces soirées afterwork mensuelles, lancées en Avril 2010 et conçues pour être très informelles, sont à force devenues les rendez-vous incontournables de networking pour tous ceux qui s’intéressent à l’international, et du coup de très bonnes occasions de garder contact entre les anciens, de développer son réseau, de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de ses activités, de détecter les potentielles convergences de business, et d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises de tous horizons.

Pour cette soirée exceptionnelle, l’hôtel Melia Vendôme, nous accueille dans son espace bar lounge et ses salons feutrés. L’entrée est ouverte à tous, avec une PAF de 5 euros !

Nous vous attendons nombreux ! Merci de vous inscrire ci-dessous !

Lors de cette soirée, et comme lors de nos précédentes éditions, nous aurons aussi le plaisir d’écouter de la musique et des chansons !

Cette année, le choix s’est porté sur le groupe mexicain

GUANABACOA BLUES

Notre prochain afterwork sera franco-africain, aura lieu le mardi 10 juin 2025 !

En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre pour le rendez-vous annuel Amérique Latine, dans le cadre feutré et confortable de l’Hôtel Melia, et en vous disant donc à bientôt pour cet événement à ne manquer sous aucun prétexte !

Moulay Rachid BOURAZZA, EMBA13, Membre du Bureau du Club Développement International

Muriel POULLAIN, EMBA 96, Vice-Présidente du CDI et « marraine » des afterworks

Pierre-Yves CARPENTIER, H81, Président du Club Développement International

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-13T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-13T22:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/soiree-afterwork-grand-rendez-vous-amerique-latine-du-mardi-13-mai-2025/2025/05/07/12140

Hôtel Melia Vendôme 8 rue Cambon 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris