Soirée Afterwork mardi 13 janvier 2026 « Grand rendez-vous franco-japonais de nouvelle année Shinnenkai » Hôtel Melia Vendôme Paris Mardi 13 janvier 2026, 18h30 sur inscription

Soirée Afterwork HEC Alumni mardi 13 janvier 2026 « Grand rendez-vous franco-japonais de nouvelle année Shinnenkai »

WELCOME ! BIENVENUE ! IRASSHAÏ !

L’International, la croissance, l’innovation vous intéressent, rejoignez-nous.

Gardez le contact !

Soirée Afterwork

« Grand rendez-vous franco-japonais de nouvelle année Shinnenkai »

Le mardi 13 Janvier 2026, à partir de 18h30

HÔTEL MELIA VENDÔME 4*

8 rue Cambon – 75001 PARIS

Métro stations : Concorde, Madeleine or Tuileries (lignes 1, 8, 12, 14)

Parking public près de l’hôtel

Chers membres du Club HEC Développement International, de Dosokai, et du Comité d’Echanges Franco-Japonais (CEFJ),

Nous sommes ravis de vous annoncer la tenue de notre Grand rendez-vous franco-japonais de célébration de la nouvelle année Shinnenkai, organisé en coopération étroite avec le Dosokaï (qui regroupe des associations d’anciens de grandes universités japonaises, Keio, Waseda, Hitotsubashi, Todai, Kyodai, Sophia… et de grandes écoles françaises de commerce et d’ingénieurs) et le Comité d’Echanges Franco – Japonais (CEFJ) de la Chambre de Commerce de Paris Ile de France.

Ce sera donc une occasion tout à fait exceptionnelle de nous rencontrer et de célébrer la nouvelle année et nos excellentes relations avec nos amis de l’empire du soleil levant. Nous y attendons une forte participation japonaise, couplée à une présence nombreuse de tous les français qui s’intéressent de près ou de loin au Japon.

Ces soirées afterwork mensuelles, lancées en Avril 2010 et conçues pour être très informelles, sont à force devenues les rendez-vous incontournables de networking pour tous ceux qui s’intéressent à l’international, et du coup de très bonnes occasions de garder contact entre les anciens, de développer son réseau, de faire de nouvelles rencontres, de recruter, de parler de ses activités, de détecter les potentielles convergences de business, et d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises de tous horizons.

Pour cette soirée exceptionnelle, l’hôtel Melia Vendôme, nous accueille dans son espace bar lounge. L’entrée est ouverte à tous, avec une PAF de 5 euros !

Nous vous attendons nombreux alors inscrivez-vous pour réserver !

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous retrouver nombreux pour cette grande rencontre franco – japonaise, dans le cadre feutré et confortable de l’Hôtel Melia !

Pierre-Yves CARPENTIER, H81, est Président du Club HEC Développement International (CDI)

Muriel POULLAIN, E96, est Vice-Présidente du CDI et « marraine » des afterworks

Moulay Rachid BOURAZZA, E13, est membre du Bureau du CDI

Bernard TEZE, H85, est membre du Bureau du CDI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-13T22:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/soiree-afterwork-mardi-13-janvier-2026-grand-rendez-vous-franco-japonais-de-nouvelle-annee-shinnenkai/2025/12/26/13242

Hôtel Melia Vendôme 8 rue Cambon 75001 PARIS Quartier Vendôme Paris 75001 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

