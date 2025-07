Soirée Afterwork Munster

Soirée Afterwork Munster vendredi 4 juillet 2025.

Soirée Afterwork

16 Rue du Dr Heid Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Soirée Afterwork le vendredi 4 juillet au Stade du Leymel à Munster de 18h à 23h ! Ambiance festive avec DJ Tom, grillades, tartes flambées et buvette. Venez nombreux pour démarrer l’été en musique et en bonne humeur ! Entrée gratuite.

L’Association Sportive de Munster Section Football donne le coup d’envoi de l’été avec une soirée conviviale et festive à ne pas manquer ! Le vendredi 4 juillet, rendez-vous au Stade du Leymel à Munster pour une grande soirée Afterwork ouverte à toutes et tous.

Dès 18h et jusqu’à 23h, l’ambiance promet d’être au rendez-vous grâce à l’animation musicale assurée par DJ Tom. Que ce soit entre collègues, entre amis ou en famille, c’est l’occasion parfaite de se détendre après une journée de travail dans une ambiance estivale et chaleureuse.

Sur place, les papilles seront également à la fête avec un stand de grillades et de tartes flambées.

Et le meilleur dans tout ça ? L’entrée est gratuite !

Une belle manière de démarrer le mois de juillet, en musique et dans la bonne humeur. Venez nombreux ! .

16 Rue du Dr Heid Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est alban.villaume@gmail.com

English :

Afterwork party on Friday 4th July at the Stade du Leymel in Munster from 6pm to 11pm! Festive atmosphere with DJ Tom, grills, tarts flambées and refreshments. Come one, come all to get the summer off to a great start! Free admission.

German :

Afterwork-Abend am Freitag, den 4. Juli, im Stade du Leymel in Munster von 18 bis 23 Uhr! Festliche Atmosphäre mit DJ Tom, Grillspezialitäten, Flammkuchen und Getränkestand. Kommen Sie zahlreich, um mit Musik und guter Laune in den Sommer zu starten! Eintritt frei.

Italiano :

Serata dopolavoro venerdì 4 luglio allo Stade du Leymel di Munster dalle 18.00 alle 23.00! Atmosfera festosa con DJ Tom, barbecue, crostate flambées e rinfreschi. Venite tutti per iniziare al meglio l’estate! L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Noche afterwork el viernes 4 de julio en el Stade du Leymel de Munster, de 18.00 a 23.00 horas Ambiente festivo con DJ Tom, barbacoas, tartas flambeadas y refrescos. Vengan todos para empezar bien el verano La entrada es gratuita.

L’événement Soirée Afterwork Munster a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster