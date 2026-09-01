Soirée Afterwork – Spa nordique Wattwiller
jeudi 24 septembre 2026 · Wattwiller
Informations pratiques
Wattwiller
Soirée Afterwork – Spa nordique
Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Déconnectez au cœur de la forêt ! Profitez d’une parenthèse bien-être au Spa Nordique, entre détente, gourmandises et musique.
Bye-bye le stress de la rentrée ! Offrez-vous une parenthèse 100 % détente au cœur de la forêt avec la soirée Afterwork du Spa Nordique du Domaine du Hirtz. Profitez de 2h30 pour déconnecter, relâcher la pression et savourer un moment de bien-être. Cocktail, gourmandises et ambiance musicale à l’Auberge du Hirtz viennent prolonger cette soirée placée sous le signe de la détente et de la convivialité. .
Lieu dit du Hirtzenstein Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 00 00 info@domaineduhirtz.com
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English :
Unwind in the heart of the forest! Enjoy a wellness retreat at the Nordic Spa, featuring relaxation, gourmet treats, and music.
L’événement Soirée Afterwork – Spa nordique Wattwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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