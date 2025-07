Soirée agri musicale « burgers et concert à la ferme » Ferme de Saint-Juan Saint-Juan

Soirée agri musicale « burgers et concert à la ferme » Ferme de Saint-Juan Saint-Juan vendredi 25 juillet 2025.

Soirée agri musicale « burgers et concert à la ferme »

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan Doubs

Buvette avec l’association « Au coin d’ta rue » présence d’artisans et de producteurs locaux.

Vendredi 25 Juillet Similaires Unions Musicale (rock et chansons de rue)

Vendredi 15 Août Zikosmonautes (pop rock des années 1970 à aujourd’hui)

Burgers/frites sur place ou à emporter (Bœuf de la ferme, oignons, morbier AOP, pain frais de la boulangerie)

La ferme vous accueille en toute simplicité et dans la convivialité dans la cour. .

Ferme de Saint-Juan 9B Grande Rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51

