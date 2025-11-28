Soirée agriculture locale Tiers Lieu d’Azun Aucun

Soirée agriculture locale

Le Tiers Lieu d’Azun vous invite à une soirée dédiée à l’agriculture locale

19h: Venez partager un apéro avec les producteurs·ices de la vallée: un temps d’échange pour découvrir leurs produits et leurs métiers. Vous sera ensuite présenté le Guide des producteurs·ices du Val d’Azun conçu par le Tiers Lieu, un outil pour découvrir toute la richesse des productions locales.

20h30: Dans le cadre du Festival Alimenterre, découvrez le documentaire Leurs Champs du Cœur (2025, Mickaël Denis-Shi). Un film qui met à l’honneur les agriculteurs et agricultrices des quatre coins de la France qui nous parlent de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. Un reportage qui interroge comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? La projection sera suivi d’un échange convivial.

Boissons locales et grignotages sur place. Infos au par téléphone ou par mail.

Pour retrouver la bande annonce du film et le programme complet du Festival Alimenterre https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

Le Tiers Lieu d’Azun invites you to an evening dedicated to local agriculture:

7pm: Come and share an aperitif with the valley’s producers: a time for exchanging ideas and discovering their products and trades. You’ll then be presented with the Val d’Azun Producers’ Guide designed by Tiers Lieu, a tool for discovering the wealth of local produce.

8:30pm: As part of the Alimenterre Festival, discover the documentary Leurs Champs du C?ur (2025, Mickaël Denis-Shi). This film features farmers from the four corners of France, who tell us about their difficulties, possible solutions and the beauty of their profession. It’s a report that raises the question: how can we ensure quality food production that is remunerative for those who produce it, and accessible to the greatest number of people? The screening will be followed by a convivial discussion.

Local drinks and nibbles available. Information by phone or e-mail.

For the film trailer and the full Alimenterre Festival program: https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

German :

Der Tiers Lieu d’Azun lädt Sie zu einem Abend ein, der der lokalen Landwirtschaft gewidmet ist:

19 Uhr: Genießen Sie einen Aperitif mit den Erzeugern des Tals: eine Zeit des Austauschs, um ihre Produkte und ihre Berufe kennenzulernen. Anschließend wird Ihnen der vom Tiers Lieu erstellte Guide des producteurs-ices du Val d’Azun vorgestellt, ein Werkzeug, mit dem Sie den Reichtum der lokalen Produktionen entdecken können.

20:30 Uhr: Im Rahmen des Festivals Alimenterre wird der Dokumentarfilm Leurs Champs du C?ur (2025, Mickaël Denis-Shi) gezeigt. Ein Film, der Landwirte und Landwirtinnen aus ganz Frankreich ehrt, die uns von ihren Schwierigkeiten, möglichen Lösungen und der Schönheit des Berufs berichten. Eine Reportage, die Fragen aufwirft: Wie kann eine hochwertige Nahrungsmittelproduktion sichergestellt werden, die denjenigen, die sie produzieren, ein Einkommen bringt und für möglichst viele Menschen zugänglich ist? Im Anschluss an die Vorführung findet ein geselliger Austausch statt.

Lokale Getränke und Knabbereien vor Ort. Infos am Telefon oder per E-Mail.

Den Trailer des Films und das vollständige Programm des Alimenterre-Festivals finden Sie unter: https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

Italiano :

Le Tiers Lieu d’Azun vi invita a una serata dedicata all’agricoltura locale:

ore 19.00: venite a condividere un aperitivo con i produttori della valle: un momento di scambio di idee e di scoperta dei loro prodotti e mestieri. Verrà poi presentata la Guide des producteurs-ices du Val d’Azun realizzata da Tiers Lieu, uno strumento per scoprire la ricchezza dei prodotti locali.

20.30: nell’ambito del Festival Alimenterre, proiezione del documentario Leurs Champs du C?ur (2025, Mickaël Denis-Shi). Il film presenta uomini e donne agricoltori provenienti dai quattro angoli della Francia che raccontano le loro difficoltà, le possibili soluzioni e la bellezza della loro professione. È un reportage che pone la domanda: come possiamo garantire una produzione alimentare di qualità che paghi chi la produce e sia accessibile al maggior numero di persone possibile? La proiezione sarà seguita da un’amichevole discussione.

Sono disponibili bevande e stuzzichini locali. Informazioni per telefono o e-mail.

Per il trailer del film e il programma completo del Festival Alimenterre: https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

Espanol :

Le Tiers Lieu d’Azun le invita a una velada dedicada a la agricultura local:

19:00 h: Venga a compartir un aperitivo con los productores del valle: un momento para intercambiar ideas y descubrir sus productos y oficios. A continuación, le presentarán la Guía de los productores del Valle de Azun, diseñada por Tiers Lieu, una herramienta para descubrir la riqueza de los productos locales.

20.30 h: En el marco del Festival Alimenterre, vea el documental Leurs Champs du Cœur (2025, Mickaël Denis-Shi). Esta película presenta a agricultores y agricultoras de los cuatro puntos cardinales de Francia hablando de sus dificultades, de las posibles soluciones y de la belleza de su profesión. Es un reportaje que plantea la siguiente pregunta: ¿cómo garantizar una producción alimentaria de calidad, rentable para quienes la producen y accesible al mayor número posible de personas? La proyección irá seguida de un agradable debate.

Habrá bebidas y aperitivos locales. Información por teléfono o correo electrónico.

Para ver el tráiler de la película y el programa completo del Festival Alimenterre: https://www.alimenterre.org/leurs-champs-du-coeur

