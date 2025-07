SOIRÉE AGROPASTO’ Saint-Maurice-Navacelles

Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Une soirée exceptionnelle sur le Grand site de France Cirque Navacelles

Une soirée exceptionnelle sur le Grand site de France Cirque Navacelles. Au programme spectacle équestre, repas terroir et cinéma sous les étoiles ! .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 54 27 03 contact@cirquenavacelles.com

English :

An exceptional evening at the Grand site de France Cirque Navacelles

German :

Ein außergewöhnlicher Abend auf der Grand site de France Cirque Navacelles

Italiano :

Una serata eccezionale al Grand site de France Cirque Navacelles

Espanol :

Una velada excepcional en el Grand site de France Cirque Navacelles

