Soirée albanaise repas dansant La Cluse-et-Mijoux

Soirée albanaise repas dansant

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Organisé par l’association Albanaise DARDANËT.

Repas dansant organisé par l’association Albanaise de Pontarlier pour la fête nationale Albanaise et promouvoir la culture Albanaise. .

Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 04 56 09 blerim@hotmail.fr

