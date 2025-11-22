Soirée albanaise repas dansant La Cluse-et-Mijoux
Soirée albanaise repas dansant La Cluse-et-Mijoux samedi 22 novembre 2025.
Soirée albanaise repas dansant
Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
2025-11-22
Organisé par l’association Albanaise DARDANËT.
Repas dansant organisé par l’association Albanaise de Pontarlier pour la fête nationale Albanaise et promouvoir la culture Albanaise. .
Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 04 56 09 blerim@hotmail.fr
