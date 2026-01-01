SOIRÉE ALIGOT À VOLONTÉ MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Jeudi 29 janvier à partir de 19h, rendez-vous au Melice pour une soirée spéciale aligot à volonté.

Au menu une formule à 20€ personne avec salade, saucisse et surtout l’aligot qui est à volonté pour vous régaler. La formule est proposée en complément de notre carte habituelle. Une occasion parfaite pour passer un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale au Melice.

Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le 29 janvier sur le site Internet .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Thursday January 29 from 7pm, join us at Melice for a special all-you-can-eat aligot evening.

On the menu: an all-you-can-eat menu at 20? per person, with salad, sausage and, above all, all-you-can-eat aligot. The menu is offered in addition to our regular menu.

L’événement SOIRÉE ALIGOT À VOLONTÉ MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER