SOIRÉE ALIGOT À VOLONTÉ MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Jeudi 26 février à partir de 19h, rendez-vous au Melice pour une soirée spéciale aligot à volonté. Au menu formule à 20e/personne avec salade, saucisse et surtout l’aligot qui est à volonté pour vous régaler. La formule est proposée en complément de notre carte habituelle. Une occasion parfaite pour passer un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale au Melice.

Alors n’att

Jeudi 26 février à partir de 19h, rendez-vous au Melice pour une soirée spéciale aligot à volonté. Au menu formule à 20e/personne avec salade, saucisse et surtout l’aligot qui est à volonté pour vous régaler.

La formule est proposée en complément de notre carte habituelle. Une occasion parfaite pour passer un bon moment entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale au Melice.

Alors n’attendez plus et réservez votre place pour le jeudi 26 février sur le site Internet .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday February 26 from 7pm, join us at Melice for a special all-you-can-eat aligot evening. On the menu: a 20e/person menu with salad, sausage and, above all, all-you-can-eat aligot. The menu is offered in addition to our regular menu. A perfect opportunity to spend a good time with friends or family in a friendly atmosphere at Melice.

So don?t wait!

L’événement SOIRÉE ALIGOT À VOLONTÉ MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT MONTPELLIER