SOIRÉE ALIGOT ET DJ Merville

SOIRÉE ALIGOT ET DJ Merville samedi 4 octobre 2025.

SOIRÉE ALIGOT ET DJ

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez partager un dernier moment de fête et de convivialité à l’occasion de la soirée de clôture de la fête locale, organisée par le Comité des Fêtes le samedi 4 octobre 2025 à la salle polyvalente. Un programme festif, gourmand et dansant vous attend pour terminer ces festivités en beauté.

Au programme de la soirée accueil chaleureux avec un verre de bienvenue offert à tous les participants. Repas convivial autour d’un Aligot, préparé pour régaler petits et grands. Dès la fin du repas, place à la musique avec DJ Eric Animation, qui enflammera la piste de danse et vous fera vibrer jusqu’au bout de la nuit. Réservation obligatoire via HelloAsso (places limitées).

Un rendez-vous festif à ne pas manquer ! 18 .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and share a last moment of festivity and conviviality at the closing evening of the local festivities, organized by the Comité des Fêtes on Saturday, October 4, 2025 at the Salle Polyvalente. A festive, gourmet and dancing program awaits you to round off the festivities in style.

German :

Genießen Sie einen letzten Moment des Feierns und der Geselligkeit anlässlich des Abschlussabends des lokalen Festes, der vom Festkomitee am Samstag, den 4. Oktober 2025, in der Mehrzweckhalle organisiert wird. Ein Fest-, Schlemmer- und Tanzprogramm erwartet Sie, um die Feierlichkeiten gebührend ausklingen zu lassen.

Italiano :

Venite a condividere un ultimo momento di festa e convivialità alla serata conclusiva delle feste locali, organizzata dal Comité des Fêtes sabato 4 ottobre 2025 nella Salle Polyvalente. Un programma di festeggiamenti, cibo e balli vi aspetta per concludere in bellezza i festeggiamenti.

Espanol :

Venga a compartir un último momento de fiesta y convivencia en la velada de clausura de las fiestas locales, organizada por el Comité des Fêtes el sábado 4 de octubre de 2025 en la Sala Polivalente. Un programa festivo, gastronómico y de baile le espera para poner el broche final a las fiestas por todo lo alto.

L’événement SOIRÉE ALIGOT ET DJ Merville a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE