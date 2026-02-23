Soirée aligot rue du Pressoir Huriel
Soirée aligot rue du Pressoir Huriel samedi 7 mars 2026.
Soirée aligot
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’Amicale des Pompiers d’Huriel vous invite à une soirée aligot festive avec animation DJ
Une soirée conviviale et chaleureuse à partager entre amis ou en famille
.
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 13 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Amicale des Pompiers d?Huriel invites you to a festive aligot evening with DJ entertainment
A warm and friendly evening to share with friends and family
L’événement Soirée aligot Huriel a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ