Soirée aligot Ladignac-sur-Rondelles samedi 29 novembre 2025.

Ladignac-sur-Rondelles Corrèze

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Kir, aligot/saucisse, dessert, café repas adulte 15€, repas enfant 12 ans et moins 10€
Animation karaoké
ATTENTION!!! places limitées
Résevation avant le 23 novembre   .

Ladignac-sur-Rondelles 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 20 31 19 

