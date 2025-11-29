Soirée aligot Ladignac-sur-Rondelles
Soirée aligot Ladignac-sur-Rondelles samedi 29 novembre 2025.
Soirée aligot
Ladignac-sur-Rondelles Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Kir, aligot/saucisse, dessert, café repas adulte 15€, repas enfant 12 ans et moins 10€
Animation karaoké
ATTENTION!!! places limitées
Résevation avant le 23 novembre .
Ladignac-sur-Rondelles 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 20 31 19
