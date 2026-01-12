Soirée Aligot saucisse Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Soirée Aligot saucisse

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 20 EUR

Date : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Les Jeunes Agriculteurs du canton Lauzun vous invite à leur soirée aligot saucisse. Au menu soupe, aligot-saucisses, trou normand, salade fromage et tarte aux pommes. Buvette sur place. Apportez vos couverts. Tombola. Venez nombreux !

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 10 24 73 ja47.lauzun@gmail.com

Soirée Aligot saucisse

The Young Farmers of the Lauzun canton invite you to their Aligot evening. Bring your cutlery. Basket draw.

