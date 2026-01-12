Soirée Aligot saucisse Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
Soirée Aligot saucisse Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun samedi 31 janvier 2026.
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Les Jeunes Agriculteurs du canton Lauzun vous invite à leur soirée aligot saucisse. Au menu soupe, aligot-saucisses, trou normand, salade fromage et tarte aux pommes. Buvette sur place. Apportez vos couverts. Tombola. Venez nombreux !
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 10 24 73 ja47.lauzun@gmail.com
English : Soirée Aligot saucisse
The Young Farmers of the Lauzun canton invite you to their Aligot evening. Bring your cutlery. Basket draw.
L’événement Soirée Aligot saucisse Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-01-11 par OT du Pays de Lauzun