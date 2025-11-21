Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée aligot-saucisse Tulle vendredi 21 novembre 2025.

19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

2025-11-21

soirée dansante animée par Dj Seb
Aligot saucisse + tarte aux pommes + 1 verre apéritif offert
15€/adultes 12€/enfants -12 ans
Réservation avant le 17/11   .

19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 11 36 

