Soirée aligot-saucisse Tulle vendredi 21 novembre 2025.
19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze
2025-11-21
2025-11-21
Soirée aligot-saucisse
soirée dansante animée par Dj Seb
Aligot saucisse + tarte aux pommes + 1 verre apéritif offert
15€/adultes 12€/enfants -12 ans
Réservation avant le 17/11 .
+33 7 86 30 11 36
