Soirée aligot-saucisse Tulle

Soirée aligot-saucisse

soirée dansante animée par Dj Seb

Aligot saucisse + tarte aux pommes + 1 verre apéritif offert

15€/adultes 12€/enfants -12 ans

Réservation avant le 17/11 .

19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 11 36

