Soirée Aligot Soudeilles

Soirée Aligot

Salle des fêtes Soudeilles Corrèze

Début : 2026-02-28

Soirée Aligot ça va filer !

Préparez vos bras et vos papilles… l’aligot est chaud, fondant et terriblement addictif

Tarifs 20 € adulte, 10 €/enfant

Réservation au 06.82.15.32.82 ou au 06.23.86.58.96.

Venez étirer la convivialité avec nous ! .

Salle des fêtes Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 86 58 96

English : Soirée Aligot

