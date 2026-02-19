Soirée Aligot Soudeilles
Soirée Aligot Soudeilles samedi 28 février 2026.
Soirée Aligot
Salle des fêtes Soudeilles Corrèze
Soirée Aligot ça va filer !
Préparez vos bras et vos papilles… l’aligot est chaud, fondant et terriblement addictif
Tarifs 20 € adulte, 10 €/enfant
Réservation au 06.82.15.32.82 ou au 06.23.86.58.96.
Venez étirer la convivialité avec nous ! .
Salle des fêtes Soudeilles 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 86 58 96
