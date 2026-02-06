Soirée Aligot Trézelles

Soirée Aligot Trézelles samedi 28 février 2026.

Soirée Aligot

Salle polyvalente Trézelles Allier

Tarif :

Date :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Soirée dansante avec repas aligot
  .

Salle polyvalente Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09  pierre.pothier2@orange.fr

English :

Evening dance with aligot meal

