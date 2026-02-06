Soirée Aligot Trézelles
Soirée Aligot Trézelles samedi 28 février 2026.
Soirée Aligot
Salle polyvalente Trézelles Allier
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée dansante avec repas aligot
Salle polyvalente Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 47 09 pierre.pothier2@orange.fr
Evening dance with aligot meal
