Soirée Alsacienne à Anglade Salle des Fêtes Anglade

Salle des Fêtes 1 Place des Platanes Anglade Gironde
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le comité des fêtes d’Anglade vous invite à une soirée placée sous le signe de l’Alsace.
Au programme
– un menu avec des plats régionaux
– une ambiance conviviale tout en musique (avec DJ TOTEK)
Sur réservation ! .
Salle des Fêtes 1 Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 57 22 58
English : Soirée Alsacienne à Anglade
