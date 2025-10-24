Soirée Alsacienne à la Petite Halle Saint-Victor-et-Melvieu

Découvrez la gastronomie Alsacienne !

Rendez-vous vendredi 24 octobre à la Petite Halle pour une soirée autour de la gastronomie Alsacienne !

Au menu

-Apéritif verre de Gewurtzraminer

-Entrée salade alsacienne, salade, emmental, cervelas

-Plat choucroute alsasienne garnie au Riesling et ses viandes (Knac, saucisse et palette fumées, lard fumé, lard salé).

-Dessert streusel aux pommes et sa chantilly au Schnaps

Menu à 30€ par personne

Réservation conseillée au 05 65 70 49 95 28 .

Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 49 95

