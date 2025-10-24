Soirée Alsacienne à la Petite Halle Saint-Victor-et-Melvieu
Saint-Victor-et-Melvieu Aveyron
Découvrez la gastronomie Alsacienne !
Rendez-vous vendredi 24 octobre à la Petite Halle pour une soirée autour de la gastronomie Alsacienne !
Au menu
-Apéritif verre de Gewurtzraminer
-Entrée salade alsacienne, salade, emmental, cervelas
-Plat choucroute alsasienne garnie au Riesling et ses viandes (Knac, saucisse et palette fumées, lard fumé, lard salé).
-Dessert streusel aux pommes et sa chantilly au Schnaps
Menu à 30€ par personne
Réservation conseillée au 05 65 70 49 95 28 .
Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 49 95
