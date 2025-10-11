SOIREE ALSACIENNE SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer
SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11 23:30:00
2025-10-11
Repas Alsacien. Prévoir son assiette, verre et couverts. Sur Réservation
L’Alsace s’invite en Normandie avec au menu
– 1 verre de blanc : Pinot Blanc
– Salade Campagnarde : cervelas, gruyère
– Kassler : rôti de porc fumé
– Spaëtzles : pâtes
– Dessert : tarte au fruit
– Café
Merci de prévoir assiette, couverts et verre
Tarif : 20 € / personne Gratuit enfant -10 ans
paiement sur place en espèces, carte bancaire ou par chèque
Réservation auprès de Lucienne MEYNIEL
06.52.77.30.40 (nouveau numéro) ou 07 85 78 74 57 .
SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 52 77 30 40 cdf.bernieressurmer@gmail.com
English : SOIREE ALSACIENNE
Alsatian meal. Bring your own plate, glass and cutlery. On reservation
German : SOIREE ALSACIENNE
Elsässisches Essen. Teller, Glas und Besteck bitte selbst mitbringen. Auf Reservierung
Italiano :
Pasto alsaziano. Portate il vostro piatto, bicchiere e posate. Su prenotazione
Espanol :
Comida alsaciana. Traiga su propio plato, vaso y cubiertos. Con reserva previa
