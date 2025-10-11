SOIREE ALSACIENNE SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer

SOIREE ALSACIENNE

SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

Repas Alsacien. Prévoir son assiette, verre et couverts. Sur Réservation
L’Alsace s’invite en Normandie avec au menu

– 1 verre de blanc : Pinot Blanc
– Salade Campagnarde : cervelas, gruyère
– Kassler : rôti de porc fumé
– Spaëtzles : pâtes
– Dessert : tarte au fruit
– Café

Merci de prévoir assiette, couverts et verre

Tarif : 20 € / personne Gratuit enfant -10 ans
paiement sur place en espèces, carte bancaire ou par chèque

Réservation auprès de Lucienne MEYNIEL
06.52.77.30.40 (nouveau numéro) ou 07 85 78 74 57   .

SALLE DE LA MER PLACE DU 6 JUIN PLACE DU 6 JUIN Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 52 77 30 40  cdf.bernieressurmer@gmail.com

English : SOIREE ALSACIENNE

Alsatian meal. Bring your own plate, glass and cutlery. On reservation

German : SOIREE ALSACIENNE

Elsässisches Essen. Teller, Glas und Besteck bitte selbst mitbringen. Auf Reservierung

Italiano :

Pasto alsaziano. Portate il vostro piatto, bicchiere e posate. Su prenotazione

Espanol :

Comida alsaciana. Traiga su propio plato, vaso y cubiertos. Con reserva previa

