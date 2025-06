Soirée alsacienne Burnhaupt-le-Haut 10 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

Soirée alsacienne 4 Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-08-28 22:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Venez partager une soirée alsacienne conviviale au camping ! Au menu spécialités régionales, musique traditionnelle et ambiance chaleureuse. Un moment gourmand et festif à vivre en famille ou entre amis. Repas sur réservation par téléphone.

Venez vivre une soirée pleine de saveurs, de musique et de convivialité et découvrir ou redécouvrir tout le charme de l’Alsace dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme :

Spécialités alsaciennes choucroute, flammekueche, baeckeoffe… et bien d’autres délices à savourer.

Musique traditionnelle des airs typiques de la région pour une ambiance authentique.

Bonne humeur garantie en famille ou entre amis, profitez d’un moment convivial et gourmand.

Sur réservation par téléphone. .

4 Route de Guewenheim

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 78 58 info@camping-les-castors.fr

English :

Come and enjoy a convivial Alsatian evening at the campsite! On the menu: regional specialities, traditional music and a warm atmosphere. A festive, gourmet experience for family and friends. Reservations required.

German :

Genießen Sie einen geselligen elsässischen Abend auf dem Campingplatz! Auf dem Menü stehen regionale Spezialitäten, traditionelle Musik und eine gemütliche Atmosphäre. Ein kulinarischer und festlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können. Mahlzeiten nach telefonischer Reservierung.

Italiano :

Venite a godervi una serata alsaziana in campeggio! Il menù prevede specialità regionali, musica tradizionale e una calda atmosfera. Una serata deliziosa e festosa da trascorrere con la famiglia e gli amici. Prenotazione telefonica obbligatoria.

Espanol :

Ven a disfrutar de una agradable velada alsaciana en el camping En el menú: especialidades regionales, música tradicional y un ambiente cálido. Una velada deliciosa y festiva para disfrutar con la familia y los amigos. Reserva previa por teléfono.

L’événement Soirée alsacienne Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach