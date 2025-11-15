Soirée alsacienne repas Laussonne
Soirée alsacienne repas Laussonne samedi 15 novembre 2025.
Soirée alsacienne repas
Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
8 € (- de 12 ans)
15 € adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Repas alsacien, choucroute avec les sapeurs pompiers de Laussonne.
Dès 19h à la salle des fêtes. Réservation des repas par sms
.
Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 78 95 81
English :
Alsatian meal, sauerkraut with the Laussonne firefighters.
From 7pm at the salle des fêtes. Reservations by sms
German :
Elsässisches Essen, Sauerkraut mit den Feuerwehrleuten von Laussonne.
Ab 19 Uhr in der Festhalle. Reservierung der Mahlzeiten per SMS
Italiano :
Pranzo alsaziano, crauti con i vigili del fuoco di Laussonne.
Dalle 19.00 nella sala del villaggio. Prenotazione via sms
Espanol :
Comida alsaciana, chucrut con los bomberos de Laussonne.
A partir de las 19.00 h en la sala del pueblo. Reservas por sms
L’événement Soirée alsacienne repas Laussonne a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal