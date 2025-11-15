Soirée alsacienne repas Laussonne

Soirée alsacienne repas

Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

8 € (- de 12 ans)

15 € adultes

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Repas alsacien, choucroute avec les sapeurs pompiers de Laussonne.

Dès 19h à la salle des fêtes. Réservation des repas par sms

Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 78 95 81

English :

Alsatian meal, sauerkraut with the Laussonne firefighters.

From 7pm at the salle des fêtes. Reservations by sms

German :

Elsässisches Essen, Sauerkraut mit den Feuerwehrleuten von Laussonne.

Ab 19 Uhr in der Festhalle. Reservierung der Mahlzeiten per SMS

Italiano :

Pranzo alsaziano, crauti con i vigili del fuoco di Laussonne.

Dalle 19.00 nella sala del villaggio. Prenotazione via sms

Espanol :

Comida alsaciana, chucrut con los bomberos de Laussonne.

A partir de las 19.00 h en la sala del pueblo. Reservas por sms

