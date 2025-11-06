Soirée Altaïr Dans les forêts Salle Anémone Melle
Salle Anémone Metullum Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Dans les forêts Un film d’Élise & Louis-Marie Blanchard
Qu’est-ce qu’une forêt ? Peut-on exploiter la forêt de manière écologique ? Quelle place notre société est-elle prête à accorder à la « nature sauvage » ? Quelle est notre relation avec les autres êtres vivants ?
La forêt, qui couvre aujourd’hui un tiers du territoire français est un endroit à la fois familier et mystérieux, lieu des peurs, des mythes et de l’imagination, mais aussi lieu de ressources indispensables et écosystème fragile, qu’il convient de protéger et de faire prospérer.
Jeudi 6 novembre, 18h30 au Metullum.
Salle Anémone Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 96 dlep@ville-melle.fr
