Soirée Altaïr Dans les forêts Salle Anémone Melle

Salle Anémone Metullum Melle Deux-Sèvres

Dans les forêts Un film d’Élise & Louis-Marie Blanchard

Qu’est-ce qu’une forêt ? Peut-on exploiter la forêt de manière écologique ? Quelle place notre société est-elle prête à accorder à la « nature sauvage » ? Quelle est notre relation avec les autres êtres vivants ?

La forêt, qui couvre aujourd’hui un tiers du territoire français est un endroit à la fois familier et mystérieux, lieu des peurs, des mythes et de l’imagination, mais aussi lieu de ressources indispensables et écosystème fragile, qu’il convient de protéger et de faire prospérer.

Jeudi 6 novembre, 18h30 au Metullum.

Plein tarif 7€

Tarif réduit 5€

Abonnement tarif plein 35€

Abonnement tarif réduit 20€ .

Salle Anémone Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 96 dlep@ville-melle.fr

