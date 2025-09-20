Soirée Altitude V CBGB CLUB, Bizanos

Soirée Altitude V samedi 20 septembre 2025.

CBGB CLUB, Avenue Albert 1er Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 EUR

20 septembre 2025

fin : 2025-09-20

2025-09-20

4 Djs, deux locaux LACHIQUE et MORAZZ se retrouvent aux côtés de deux artistes montantes de la scène électro française, DJ SCHNAKE et HORTENSE DE BEAUHARNAIS.

Mélange de techniques, de références musicales et de shows captivant, énergie explosive garantie. C’est la soirée à ne pas manquer ! .

CBGB CLUB, Avenue Albert 1er Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 07 43 17 altitude1077@gmail.com

