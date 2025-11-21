Soirée Amazônia · En écho à l’exposition Amazônia Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris
Soirée Amazônia · En écho à l’exposition Amazônia Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris vendredi 21 novembre 2025.
Des récits ancestraux aux sons d’aujourd’hui, cette soirée vous invite à découvrir une Amazonie vivante et créative.
Performances, musique, rencontres, DJ set… Bienvenue dans l’Amazonie urbaine !
Programmation à venir.
Un voyage au cœur des cultures autochtones, entre tradition et réinvention !
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 01h00
gratuit
Gratuit (dans la limite des places disponibles).
Tout public.
Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris