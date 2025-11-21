Soirée Amazônia · En écho à l’exposition Amazônia Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris

Soirée Amazônia · En écho à l’exposition Amazônia Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris vendredi 21 novembre 2025.

Des récits ancestraux aux sons d’aujourd’hui, cette soirée vous invite à découvrir une Amazonie vivante et créative.

Performances, musique, rencontres, DJ set… Bienvenue dans l’Amazonie urbaine !

Programmation à venir.

Un voyage au cœur des cultures autochtones, entre tradition et réinvention !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 01h00

Gratuit (dans la limite des places disponibles).

Tout public.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris