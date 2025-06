Soirée ambiance guinguette à L’Ovive – Saint-Martial-de-Valette 20 juin 2025 18:30

Dordogne

Soirée ambiance guinguette à L’Ovive Masviconteaux Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20 20:15:00

Date(s) :

2025-06-20

Aqualibre festif, séance d’une heure animée par toute l’équipe MNS de l’Ovive. Venez déguisé. Pot offert après la séance.

Masviconteaux

Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 60 58 58

English : Soirée ambiance guinguette à L’Ovive

Festive Aqualibre, a one-hour session led by the entire Ovive NSM team. Come in costume. Drinks offered after the session.

German : Soirée ambiance guinguette à L’Ovive

Festliches Aqualibre, eine einstündige Sitzung, die vom gesamten MNS-Team des Ovive geleitet wird. Kommen Sie verkleidet. Nach der Sitzung wird ein Umtrunk angeboten.

Italiano :

Aqualibre festivo, una sessione di un’ora guidata dall’intera squadra di bagnini Ovive. Venite vestiti eleganti. Bevande offerte dopo la sessione.

Espanol : Soirée ambiance guinguette à L’Ovive

Aqualibre festivo, una sesión de una hora dirigida por todo el equipo de socorristas de Ovive. Ven disfrazado. Se ofrecen bebidas después de la sesión.

