Soirée Ambrose Bierce Cinéma Utopia Bordeaux

Soirée Ambrose Bierce Cinéma Utopia Bordeaux jeudi 6 novembre 2025.

Soirée Ambrose Bierce Jeudi 6 novembre, 20h00 Cinéma Utopia Gironde

Achetez vos places à l’avance au Cinéma Utopia, à partir du Lundi 27 Octobre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T20:00:00 – 2025-11-06T22:00:00

Fin : 2025-11-06T20:00:00 – 2025-11-06T22:00:00

Soirée organisée par les éditions de L’Arbre Vengeur et le cinéma Utopia.

PROJECTION UNIQUE de AU CŒUR DE LA VIE.

Présentation et discussion avec David Vincent, co-éditeur à L’Arbre Vengeur, Claire Bourhis, traductrice, et Pierre Coutelle, libraire, à l’occasion de la sortie du livre illustré Le Coup de grâce de l’écrivain américain Ambrose Bierce (L’Arbre Vengeur).

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/ARw7g

“Une plongée dans les abysses de l’âme humaine, que ce soit celle d’un soldat aux abois ou d’un civil horrifié, pendant la guerre de Sécession. Les grandes ironies de la vie constituent le matériau de prédilection d’A. Bierce.” ©Electre2025

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/ARw7g »}]

Venez assister à la projection de 3 courts métrages écrits et réalisés par Robert Enrico à l’occasion de la sortie du livre « Le Coup de grâce » écrit par Ambrose Bierce aux éditions L’Arbre Vengeur.