Soirée Américaine à La Pression du Tonneau Bourgueil 4 juillet 2025 19:00

Indre-et-Loire

Soirée Américaine à La Pression du Tonneau 5 Allée de la Canopée Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Jour de l’Indépendance des États-Unis

Pour l’occasion on vous propose une soirée purement américaine avec :

Concert de Crashtest

Foodtruck Aux P’tits Cailloux qui nous prépare un burger spécial US

Bières américaines

Ambiance de folie assurée, nous n’attendons plus que vous

Jour de l’Indépendance des États-Unis

Pour l’occasion on vous propose une soirée purement américaine avec :

Concert de Crashtest

Foodtruck Aux P’tits Cailloux qui nous prépare un burger spécial US

Bières américaines

Ambiance de folie assurée, nous n’attendons plus que vous .

5 Allée de la Canopée

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 98 56 lapressiondutonneau@gmail.com

English :

U.S. Independence Day

For the occasion, we offer you a purely American evening with :

Concert by Crashtest

Aux P’tits Cailloux foodtruck serving up a special US burger

American beers

We look forward to seeing you there!

German :

Tag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten

Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen einen rein amerikanischen Abend mit :

Konzert von Crashtest

Foodtruck Aux P’tits Cailloux, der uns einen speziellen US-Burger zubereitet

Amerikanische Biere

Eine verrückte Atmosphäre ist garantiert, wir warten nur noch auf Sie

Italiano :

Giornata dell’indipendenza americana

Per l’occasione, vi proponiamo una serata puramente americana con :

Un concerto dei Crashtest

Il foodtruck Aux P’tits Cailloux che servirà uno speciale hamburger statunitense

Birre americane

Siamo sicuri che vi divertirete!

Espanol :

Día de la Independencia

Para celebrarlo, le proponemos una velada puramente americana con :

Un concierto de Crashtest

El foodtruck Aux P’tits Cailloux servirá una hamburguesa especial estadounidense

Cervezas americanas

Estamos seguros de que disfrutarás de lo lindo

L’événement Soirée Américaine à La Pression du Tonneau Bourgueil a été mis à jour le 2025-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE