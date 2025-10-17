Soirée américaine Colmar

Soirée américaine Colmar vendredi 17 octobre 2025.

Soirée américaine

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Préparez vos plus beaux looks US et venez vous amuser entre amis ou en famille.

Direction les États-Unis le temps d’une soirée !

Venez patiner sur les plus grands hits des artistes américains dans une ambiance digne des USA !

Restauration sur place (cartes burgers & hot dog / cookies, brownies, cheesecake / boissons Dr. Pepper).

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

La soirée n’est pas conseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Put on your best US looks and join in the fun with friends and family.

German :

Bereiten Sie Ihre schönsten US-Looks vor und amüsieren Sie sich mit Freunden oder der Familie.

Italiano :

Indossate i vostri migliori look americani e partecipate al divertimento con amici e familiari.

Espanol :

Ponte tus mejores galas estadounidenses y ven a divertirte con amigos y familiares.

L’événement Soirée américaine Colmar a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de Colmar