Soirée américaine, lectures, musique, vidéos Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
samedi 19 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Soirée américaine, lectures, musique, vidéos
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Musique folk, gospel, country
Soirée Américaine, lecture, vidéos et musique live.
Dans le cadre du Festival Américain à Deauville (4-13 septembre 2026) et du Festival America à Vincennes (24-27 septembre 2026), nous vous proposons un tour d’horizon (complètement partial) en textes, vidéos et lectures du paysage littéraire américain (Nature writing, Livres interdits, Phénomènes Pulitzer et Nobel, Dirty South, et invités du Festival…)
Nous serons accompagnés par le groupe jazz Windy & Warm, deux voix, deux guitares, un banjo.
Entre folk, gospel et country, le duo reprend le large répertoire de la guitare picking typique du folklore traditionnel américain (Doc Watson, Marcel Dadi, Chet Atkins…). Nous alternerons ainsi littérature et musique.
Entrée libre sur réservation et participation au chapeau pour la musique. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Soirée américaine, lectures, musique, vidéos
Folk, gospel and country music
L’événement Soirée américaine, lectures, musique, vidéos Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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