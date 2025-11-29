SOIRÉE AMÉRICAINE BAR RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne

SOIRÉE AMÉRICAINE

BAR RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Soirée Américaine conviviale et festive le Samedi 29 Novembre 2025 au Bar Restaurant Le Grain De Salles.

Organisée par Le Grain de Salles .

BAR RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19

English :

A convivial and festive American evening on Saturday, November 29, 2025 at the Bar Restaurant Le Grain De Salles.

German :

Geselliger und festlicher amerikanischer Abend am Samstag, den 29. November 2025 im Bar Restaurant Le Grain De Salles.

Italiano :

Serata americana conviviale e festosa sabato 29 novembre 2025 presso il Bar Ristorante Le Grain De Salles.

Espanol :

El sábado 29 de noviembre de 2025, en el Bar Restaurante Le Grain De Salles, tendrá lugar una velada americana festiva y distendida.

L’événement SOIRÉE AMÉRICAINE Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE