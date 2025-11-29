SOIRÉE AMÉRICAINE BAR RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne
BAR RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Soirée Américaine conviviale et festive le Samedi 29 Novembre 2025 au Bar Restaurant Le Grain De Salles.
Organisée par Le Grain de Salles .
English :
A convivial and festive American evening on Saturday, November 29, 2025 at the Bar Restaurant Le Grain De Salles.
German :
Geselliger und festlicher amerikanischer Abend am Samstag, den 29. November 2025 im Bar Restaurant Le Grain De Salles.
Italiano :
Serata americana conviviale e festosa sabato 29 novembre 2025 presso il Bar Ristorante Le Grain De Salles.
Espanol :
El sábado 29 de noviembre de 2025, en el Bar Restaurante Le Grain De Salles, tendrá lugar una velada americana festiva y distendida.
