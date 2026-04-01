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SOIRÉE ANDALOUSE FIÉSTA Y TAPAS Pollestres

SOIRÉE ANDALOUSE FIÉSTA Y TAPAS Pollestres

SOIRÉE ANDALOUSE FIÉSTA Y TAPAS Pollestres samedi 18 avril 2026.

Adresse : 4 Avenue Pablo Casals

Ville : 66450 Pollestres

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Pollestres

SOIRÉE ANDALOUSE FIÉSTA Y TAPAS

4 Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’ association Anim’TaVille, en partenariat avec la ville, vous donne rendez-vous pour une soirée festive aux couleurs de l’Andalousie ! Buvette et tapas charcuterie sur place.
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4 Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 52 48 43 

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English :

The Anim?TaVille association, in partnership with the town, invites you to a festive evening in the colors of Andalusia! Refreshments and charcuterie tapas on site.

L’événement SOIRÉE ANDALOUSE FIÉSTA Y TAPAS Pollestres a été mis à jour le 2026-04-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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