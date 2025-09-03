Soirée Animalité-es Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Soirée Animalité-es Le Talus Marseille 12e Arrondissement mercredi 3 septembre 2025.

Soirée Animalité-es

Mercredi 3 septembre 2025 de 19h à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 19:00:00

fin : 2025-09-03 22:00:00

Date(s) :

2025-09-03

Les Chapacan-es, duo d’artistes glaneurs, explorent récits et objets autour du vivant. Entre art, enquête sonore et mémoire animale, iels créent des espaces de résistance poétique pour repenser nos liens au sauvage, à la vie et à la mort des animaux.

Le collectif Chapacan-es est un duo d’artistes glaneurs, d’objets, de savoirs et de récits.

Littéralement, un chapacan c’est un attrapeur de chiens et au début du XXeme siècle à Marseille, on confiait ce travail à des marginaux.

Le collectif Les Chapacan-es est né de la rencontre d’Helena Malak et de Jean-François Marc autour d’une enquête plastique et sonore menée pendant une année dans le village de Savoillan au sujet de la mort animale et de ce qu’elle laisse en nous. (Entre chien et louve)



En proposant des îlots de résistances joyeuses, le collectif nous invite à repenser collectivement nos rapports au vivant et au sauvage, à la vie et à la mort des animaux.



19h30 Performance et installation plastique et sonore ritualisée « Entre Chien et Louve » du collectif Chapacan-es,

20h30 Projection de quatre courts-métrages « Ciné-Paysans » programmé par Thierry Machard, berger et cinéaste.

Thierry Machard est berger et cinéaste. Engagé politiquement dès seize ans, envisageant alors une carrière d’archéologue ou d’économiste, il dévie finalement de cette trajectoire, dépité de ce que ses congénères proposent à l’époque comme modèle de vie. Il devient alors berger. Il se resociabilise en 2003 à son arrivée en Bretagne, dans les monts d’Arrée. C’est un retour au militantisme, à la musique, puis, en 2010, la claque, avec la découverte de la fabrication d’un film de l’intérieur. Il pratique alors le cinéma en tant qu’acteur dans Le Gouffre, régisseur pour le film Anna Jaouen, assistant décorateur ou encore manipulateur d’animaux.

En parallèle, il écrit des scénarios. En sortir est son premier film. Il est actuellement en train de finaliser son documentaire La Colère d’un juste commencé en 2018 ainsi que son premier long métrage de fiction. Dans le même temps, il continue à garder un troupeau l’été et a marcher en montagne pour prendre de la hauteur et remettre les idées et les mots en place.

21h30-22h Petit concert & échanges avec le public

___________



Adhésion à l’association le montant est libre !

PAF Prix libre pour rémunérer les artistes

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 21h.



(jardin) 603 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark

ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Les Chapacan-es, a duo of gleaning artists, explore stories and objects around the living. Between art, sound investigation and animal memory, they create spaces of poetic resistance to rethink our ties to the wild, to the life and death of animals.

German :

Das Künstlerduo Les Chapacan-es ist ein Sammler und erforscht Geschichten und Objekte rund um das Lebendige. Zwischen Kunst, Klangforschung und Tiergedächtnis schaffen sie Räume des poetischen Widerstands, um unsere Beziehung zum Wilden, zum Leben und zum Tod der Tiere zu überdenken.

Italiano :

Les Chapacan-es, un duo di artisti che si occupano di spulciare, esplorano storie e oggetti intorno agli esseri viventi. A metà strada tra arte, indagine sonora e memoria animale, creano spazi di resistenza poetica per ripensare il nostro rapporto con la natura selvaggia e con la vita e la morte degli animali.

Espanol :

Les Chapacan-es, un dúo de artistas espigadores, exploran historias y objetos en torno a los seres vivos. A caballo entre el arte, la investigación sonora y la memoria animal, crean espacios de resistencia poética para repensar nuestra relación con lo salvaje, y con la vida y la muerte de los animales.

L’événement Soirée Animalité-es Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille