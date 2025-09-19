Soirée animations culinaires et vins Cahors
Soirée animations culinaires et vins
Route de Toulouse Cahors Lot
Rejoignez-nous pour une dégustation pas comme les autres
Préparation des mets en direct sous vos yeux par des conseiller(e)s culinaires Thermomix invités pour l’occasion.
Et nous, cavistes, sélectionnons les vins parfaitement adaptés à chaque bouchée.
Accord mets et vins
Démonstrations culinaires en live
Ambiance conviviale & gourmande
Dégustation gratuite
Venez vivre une expérience unique alliant plaisir des papilles et création culinaire !
Réservation obligatoire.
Route de Toulouse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 90
English :
Join us for a tasting like no other:
Our Thermomix culinary advisors prepare the dishes before your very eyes.
And we, cavistes, select the wines perfectly suited to each bite.
Food and wine pairing
Live cooking demonstrations
Friendly & gourmet atmosphere
Free wine tasting
Come and enjoy a unique experience combining taste buds and culinary creation!
Reservations required.
German :
Begleiten Sie uns zu einer Verkostung der besonderen Art:
Die Speisen werden live vor Ihren Augen von eigens eingeladenen Thermomix-Kochberatern zubereitet.
Und wir, die Weinhändler, wählen die Weine aus, die perfekt zu jedem Bissen passen.
Abstimmung von Speisen und Weinen
Live-Kochdemonstrationen
Gesellige & kulinarische Atmosphäre
Kostenlose Verkostung
Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis, das Gaumenfreuden und kulinarische Kreationen miteinander verbindet!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Unitevi a noi per una degustazione senza precedenti:
I consulenti culinari Thermomix prepareranno i piatti davanti ai vostri occhi.
E noi, i commercianti di vini, selezioneremo i vini più adatti a ogni boccone.
Abbinamento cibo-vino
Dimostrazioni di cucina dal vivo
Un’atmosfera amichevole e gourmet
Degustazione gratuita di vini
Venite a vivere un’esperienza unica che unisce il piacere delle papille gustative alla creazione culinaria!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Acompáñenos en una degustación sin igual:
Los asesores culinarios de Thermomix prepararán los platos ante sus ojos.
Y nosotros, los vinateros, seleccionaremos los vinos perfectamente adecuados para cada bocado.
Maridaje
Demostraciones de cocina en directo
Un ambiente agradable y gastronómico
Degustación gratuita de vinos
¡Venga a disfrutar de una experiencia única que combina el placer del paladar y la creación culinaria!
Imprescindible reservar.
