Soirée animations culinaires et vins Cahors vendredi 19 septembre 2025.

Route de Toulouse Cahors Lot

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 21:00:00

2025-09-19

Rejoignez-nous pour une dégustation pas comme les autres

Préparation des mets en direct sous vos yeux par des conseiller(e)s culinaires Thermomix invités pour l’occasion.

Et nous, cavistes, sélectionnons les vins parfaitement adaptés à chaque bouchée.

Accord mets et vins

Démonstrations culinaires en live

Ambiance conviviale & gourmande

Dégustation gratuite

Venez vivre une expérience unique alliant plaisir des papilles et création culinaire !

Réservation obligatoire.

Route de Toulouse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 90

English :

Join us for a tasting like no other:

Our Thermomix culinary advisors prepare the dishes before your very eyes.

And we, cavistes, select the wines perfectly suited to each bite.

Food and wine pairing

Live cooking demonstrations

Friendly & gourmet atmosphere

Free wine tasting

Come and enjoy a unique experience combining taste buds and culinary creation!

Reservations required.

German :

Begleiten Sie uns zu einer Verkostung der besonderen Art:

Die Speisen werden live vor Ihren Augen von eigens eingeladenen Thermomix-Kochberatern zubereitet.

Und wir, die Weinhändler, wählen die Weine aus, die perfekt zu jedem Bissen passen.

Abstimmung von Speisen und Weinen

Live-Kochdemonstrationen

Gesellige & kulinarische Atmosphäre

Kostenlose Verkostung

Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis, das Gaumenfreuden und kulinarische Kreationen miteinander verbindet!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Unitevi a noi per una degustazione senza precedenti:

I consulenti culinari Thermomix prepareranno i piatti davanti ai vostri occhi.

E noi, i commercianti di vini, selezioneremo i vini più adatti a ogni boccone.

Abbinamento cibo-vino

Dimostrazioni di cucina dal vivo

Un’atmosfera amichevole e gourmet

Degustazione gratuita di vini

Venite a vivere un’esperienza unica che unisce il piacere delle papille gustative alla creazione culinaria!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Acompáñenos en una degustación sin igual:

Los asesores culinarios de Thermomix prepararán los platos ante sus ojos.

Y nosotros, los vinateros, seleccionaremos los vinos perfectamente adecuados para cada bocado.

Maridaje

Demostraciones de cocina en directo

Un ambiente agradable y gastronómico

Degustación gratuita de vinos

¡Venga a disfrutar de una experiencia única que combina el placer del paladar y la creación culinaria!

Imprescindible reservar.

