Soirée Animations Musicales Saint-Affrique
vendredi 12 décembre 2025
Soirée Animations Musicales
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez nombreux à la soirée animations musicales et jeux du Com !
Soirée Animations Musicales DJ THIB'Z Quizz, jeux, défis, blind test…
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 66
English :
Come one, come all to the Com evening of musical entertainment and games!
